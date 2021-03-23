Необходим график погашения задолженности за газ, чтобы санаторий «Синяя птица» мог продолжать работу. Это подчеркнул депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Здравницы нашей области нуждаются в поддержке. Во время пандемии санатории не принимали отдыхающих. Но расходы на коммунальные платежи никто не отменял.

В сложной ситуации оказался санаторий «Синяя птица» рядом с городом Балаково. Возникла задолженность по платежам за газ. Директор санатория сообщила, что газоснабжение могут отключить. Перед тем, как в санаторий заедут отдыхать и оздоравливаться 200 детей.

Считаю, что ресурсоснабжающая организация может пойти навстречу. Ведь ситуация касается здоровья наших детей. Уверен, руководство санатория совместно с поставщиком смогут найти решение. Например, составить график погашения задолженности. Не раз говорил, лучше сейчас поддержать наши здравницы, чем потом открывать новые, — пишет Панков.