Областная рабочая группа в особом порядке занимается долгостроем ЖК «Победа». Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Домами ЖК «Победа» областная рабочая группа занимается в особом порядке. Курируя этот объект, постоянно встречаюсь с дольщиками и специалистами минстроя. Ситуация трудная, но есть понимание, как достичь завершения строительства в рамках законодательства. И предоставить дольщикам их квартиры. Готова и реализуется «дорожная карта», где прописаны все действия и ответственность участников процесса.

Такие встречи важны еще и тем, что у дольщиков есть возможность задать любые вопросы. По строительству, судебным процессам, земельным участкам, «экономике» домов. Здесь присутствуют и конкурсные управляющие, и застройщики.

Согласен с дольщиками, что в ситуации с ЖК «Победа» сегодня приходится разгребать ошибки прошлых лет. С 2017 года там реализуются различные сомнительные схемы. А проблемы копились и не решались. Считаю, и не раз об этом говорил, ни к кого из трех застройщиков не было цели достроить дома для людей. И потенциальному инвестору искусственно создавали препятствия в том, чтобы зайти на объект.

Если идет какой-то увод имущественного комплекса, о чем говорят дольщики, то нужно провести отдельную встречу с участием правоохранительных органов. Предложил это на рабочей группе. То, что происходит с этим объектом, считаю, похоже на мошенничество и саботаж для увода средств дольщиков и бюджета. И, возможно, здесь уже пора привлекать Совет безопасности области, – пишет Николай Панков.