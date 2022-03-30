На кирпичном заводе в Пугачеве расширяется производство.

Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с сотрудниками пугачевского кирпичного завода. Здесь сейчас идет строительство сушильного отделения с новым современным высокотехнологичным оборудованием для производства керамического кирпича.

В мае планируют достроить восемь боксов, вместимость каждого – 6 тыс. кирпичей. Модернизация производства позволит не только увеличить объемы, но и повысить качество. Завод будет выпускать кирпич марки 200.

«Рад, что промышленные предприятия в области продолжают свое развитие. Это дает и рабочие места, и увеличение налоговой базы. Средств, поступающих в бюджет, будет больше. А это значит, что увеличатся возможности для благоустройства и развития Пугачевского района.

Собственники предприятия рассказали, что для дальнейшего развития требуется поддержка. Встретимся на площадке профильного министерства», – рассказал Николай Панков.