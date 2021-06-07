Сегодня депутат госдумы Николай Панков работает в Ершовском районе. Рабочую поездку он начал с посещения участковой больницы в поселок Новосельский. В этом году она будет капитально отремонтирована, также будут решаться вопросы с оснащением и обновлением автопарка. Депутат предложил обустроить и муниципальную аптеку, об этом просили жители.

Главной темой встречи в сельском Доме культуры были проекты, важные для развития района.

Как отметил Николай Панков, многое из того, что наметили ранее, уже сделано. Обеспечена безопасность на дороге Саратов-Озинки, она проходит и через Ершовский район. В этом году завершится капитальный ремонт оставшихся 107 километров. Дорога полностью будет отремонтирована. Идет строительство нового корпуса водогрязелечебницы.

Реконструирован стадион «Юность», сделана пристройка к детскому саду №2 на 40 мест. Отремонтированы школьные спортзалы в поселка Кушумский и селе Перекопное. В рамках соглашения с СГМУ проходят выездные приемы саратовских врачей в сельских ФАПах и врачебных амбулаториях. Принято решение о дополнительном финансировании на текущие нужды школ, детсадов, техникумов и колледжей.

Как подчеркнул Николай Панков, дальнейшая работа тоже строится на основании мнения людей. Чтобы она была системной, он предложил сформировать план развития района на ближайшие три года.

— В этом году в Ершове начнется ремонт тротуаров. Запланирован капремонт поликлиники и женской консультации, а также ремонт спортзала в школе села Моховое. Планируем обновить и автопарк районной больницы. Будет отремонтировано почтовое отделение в пос. Рефлектор. План развития на три года будем обсуждать вместе с вами. Это и вопросы водоснабжения, дорог, ремонт и оснащение школ и детских садов. Благоустройство территорий. В этот план должны войти важные проекты в каждом селе. На основании этого появится план развития всего Ершовского района, — отметил Николай Панков.

Жители рассказали о волнующих их проблемах. В том числе, с оформлением хозяйственных построек. Нескольких жителей поселка пытались привлечь за незаконную застройку, хотя они приобрели эти строения еще в восьмидесятых годах. Как подчеркнул Николай Панков, у людей есть право, предоставленное государством, на бесплатное оформление таких построек. Депутат взял на контроль решение этого вопроса.