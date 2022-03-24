Сегодня, 24 марта, на совещании с руководителями сельхозпредприятий обсуждается подготовка к весенним полевым мероприятиям. Об этом сообщил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

По его словам, на совещании в частности обсуждались вопросы о закупке посевного материала, ГСМ, удобрений и запчастей для сельхозтехники.

Он отметил, что в условиях санкций уделяется повышенное внимание агропромышленному комплексу и разрабатываются новые меры поддержки.

— Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос выделения компенсации за лизинг агротехники. Это позволит нашим фермерам вернуть часть затрат и продолжить развитие наших предприятий.

— Сейчас время новых возможностей, предприятия нашей области могут выйти на рынок со своей продукцией. В том числе с сельхозтехникой и посевным материалом. Важно объединить усилия представителей научного сообщества области и производственных предприятий.

— Подчеркну, главное это наши люди, которые работают на земле. Именно они своим трудом добиваются результатов и обеспечивают продовольственную безопасность страны, — написал чиновник.