В Государственной Думе проходит ежегодный отчет Правительства РФ.

О ключевых вопросах рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Пленарное заседание началось. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин проводит свой отчёт. Вместе с ним весь кабинет министров. Пригласили председателей заксобраний с областей. Ректоров крупных федеральных вузов. Идёт прямая трансляция заседания Госдумы.



Не случайно в Госдуму пригласили ректоров федеральных вузов. Здесь присутствует наш земляк, ректор Первого Московского медуниверситета Пётр Глыбочко. Как раз Мишустин начал доклад с решения вопросов в области здравоохранения. Ещё раз высказал слова признательности за их труд.



Михаил Мишустин рассказывает и о важных вопросах, которые решались совместно с партией «Единая Россия». Это ремонт школ, обеспечение школьными автобусами, бесплатное горячее питание для школьников. Результаты этой работы уже заметили и оценили семьи в нашей области.



Очень подробно Михаил Мишустин рассказал о работе и перспективах развития аграрного сектора. Более 32 тысяч тракторов и комбайнов позволил получить льготный лизинг аграриям. Расширяется и система льготного кредитования. Цель – наращивать сельскохозяйственное производство, чтобы еще надежней обеспечивать продовольственную безопасность страны. Ключевой момент — создаются селекционно-племенные центры, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.



Еще одна программа, важная для жителей нашей области, освещается в докладе Мишустина. Это развитие сельских территорий. Для страны она одна из приоритетных. С жителями продолжим добиваться, чтобы нашим районам поступало больше средств по этой программе. Поскольку это не только развитие инфраструктуры, дорог, но и сельская ипотека, которая может существенно улучшить условия проживания людей», — отметил Николай Панков.