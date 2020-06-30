Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» пригласил жителей области, которые еще не успели выразить мнение о поправках в Конституцию РФ, прийти на избирательные участки и проголосовать.

— Накануне основного дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ жители нашей области с волнением слушают обращение президента Путина. Как всегда, он нашел слова, близкие сердцу каждого человека. Именно сейчас мы выбираем, в какой стране хотим жить, и какую страну хотим передать нашим детям и внукам. Думаю, понимая это, жители проявили такую активность и неравнодушие. Голосование идет полным ходом во всех районах нашей области.

Еще раз приглашаю всех, кто еще не выразил свое мнение, обязательно посетить избирательные участки и проголосовать. Наша страна сильна именно вами – людьми, которые хотят видеть ее стабильной, развитой и благополучной, — пишет Панков.