Депутат ГД Николай Панков прокомментировал в своем телеграм-канале выдвижение Михаила Исаева на пост главы города.

— Президиум Генсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Михаила Исаева. На должность главы Саратова на прошлой неделе его рекомендовало региональное отделение ЕДИНОЙ РОССИИ. Этот вопрос вынесен сегодня на голосование на заседании депутатской группы партии в городской Думе. А в пятницу на заседании Гордумы пройдет процедура избрания главы областного центра. Депутаты будут выбирать из трех представленных кандидатур.

Мы видим, что сегодня в городе происходят изменения к лучшему. Но по-прежнему остается немало проблемных направлений. Это и благоустройство улиц, дворовых территорий и зеленых зон. И работа общественного транспорта, необходимость развития дорожной сети. И коммунальные вопросы. А главное — решение тех проблем, с которыми приходят люди. Михаилу Исаеву на посту главы города, придется усилить работу своей команды. Доверие жителей и партии – это большая ответственность, — отметил он.