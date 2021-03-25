Депутат госдумы Николай Панков предложил создать рабочую группу для решения проблемы необоснованных тарифов на теплоснабжение. Об этом он пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

— При расчете коммунальных платежей нельзя допускать несправедливого отношения к людям. Об этом говорил и в Балаково, где уже не первую зиму жители получают завышенные платежки за тепло. И на встрече в минстрое, куда приглашал комитет госрегулирования тарифов, Госжилинспекцию.

А как привыкли работать некоторые организации? Перекладывать на жителей все свои расходы от организационных проблем или потерь ресурсов. Понимая, что людям очень сложно себя защитить. И не у каждого есть время из-за нескольких сотен рублей ходить по инстанциям или судиться.

Сейчас Вячеслав Володин поднял на уровне области проблему необоснованного повышения тарифов на теплоснабжение. Будет проведена прокурорская проверка. Считаю, важно обобщить проблематику по всем районам области и создать рабочую группу, в деятельности которой готов принять участие. С такой инициативой обращусь в профильные структуры правительства области, — отметил Панков.