Депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что для успешной реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья необходимо также четче прописать критерии признания домов аварийными, а процедуру обследования домов более открытой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Спикер госдумы Вячеслав Володин поднял очень важный вопрос. О том, что качественным должно быть не только жилье, но и инфраструктура. Сегодня встретился с главной Саратова Михаилом Исаевым, министром строительства и ЖКХ области Павлом Мигачевым. А также специалистами городской администрации. Пригласил и Алексея Антонова, возглавляющего фракцию «Единой России» в облдуме. Речь шла о переселении людей из ветхого и аварийного жилья.

Есть два проблемных момента, на которые обратил внимание. Первый – почему людям часто предоставляют новое жилье на другом конце города? Уже приводил примеры, когда людей расселяют из Заводского района в Юбилейный или из центра Саратова в Солнечный.

Да, качество жилья улучшается. Но не нужно при этом создавать жителям другие проблемы. За программой надо видеть людей. А получается, что у них привычная инфраструктура остается в другом районе. Куда очень долго добираться, далеко возить детей в школу и детский сад. Приходится искать новое рабочее место, переводить детей в другое образовательное учреждение, менять поликлинику.

Поэтому было бы правильно предоставлять людям новое жилье в привычном для них районе. Для этого фракция «Единой России» в областной Думе выступила с инициативой – внести необходимые изменения в действующие в регионе нормативные документы.

Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил – сейчас есть возможность строить жилье в разных районах города. Высвободились земельные участки, в том числе, от расселенных домов. Значит, в «великом переселении народов» необходимости нет. Другое дело, если люди сами хотят переехать. Тогда их пожелания должны быть учтены.

Второй вопрос, с которым нужно разобраться. Исключены ли попытки воспользоваться госпрограммой в корыстных мотивах? Есть примеры, когда дом не в самом плохом состоянии. А его вдруг признают аварийным и пытаются расселить. Как правило, это происходит в центре или в микрорайонах, где дорогая земля.

Ко мне обращались жители дома №6 на Деловом проезде, это район 1-й Дачной. Они считают необоснованным включение их дома в категорию аварийных. Приезжал в этот дом, говорил с людьми. Они сами отремонтировали кровлю, частично поменяли коммуникации. А сейчас им дают деньги и просят освободить жилье. Далеко не все хотят переезжать.

Считаю, критерии признания домов аварийными должны быть четче прописаны. А процедура обследования зданий – быть более открытой и прозрачной. В том числе, для самих жителей. Это важно, чтобы пресечь попытки какого-то «передела собственности» или чью-то заинтересованность в земельных участках. Попросил профильные структуры и фракцию в облдуме взять это на контроль, – пишет Николай Панков.