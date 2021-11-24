Депутат ГД Николай Панков поделился в своем профиле в соцсети Instagram стихотворением на тему событий, которые произошли с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
Напомним, его поймали в тот момент, когда народный избранник ездил за рулем в нетрезвом виде, а в багажнике у него была разделанная туша лося.
— Доброе утро друзья! Сочинил новый стих на злободневную тему. Как всегда делюсь с вами.
Всем хорошего дня!
Как хорошо, природой нам гармония дана
А то бы Рашкин сделал из лося БОБРА!
Хотя, с его враньем, он мог бы это все раздуть и до СЛОНА!
Вот так, и во вранье, коммунистическая жизнь его прошла, — написал Николай Панков.