Во многих школах области есть музеи и комнаты боевой славы, все они помогают подрастающему поколению лучше знать историю, подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России»

В Саратовской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Он будет посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Городские и сельские средние образовательные учреждения смогут представить на конкурсе как целый музей, так и комнату или уголок, посвященные событиям 1941–1945 годов. При этом не менее двух третей музейных предметов в музейном фонде должно быть связано непосредственно с региональной или местной историей в годы Великой Отечественной войны.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков на заседании регионального оргкомитета «Наша Победа» подчеркнул, что заявки на участие в региональном этапе конкурса будут приниматься до 20 марта. После того, как региональная экспертная комиссия проведет оценку пришедших на конкурс работ и определит победителей в каждой из номинаций, лучшие презентации будут направлены на федеральный этап конкурса. Награждение региональных победителей предлагается провести в канун Дня Победы, а победителей федерального этапа наградят осенью. Победители федерального этапа получат гранты на обновление экспозиции.

— Во многих школах области есть музеи и комнаты боевой славы. Всегда с удовольствием посещаю их, знакомлюсь с экспозицией. Все они помогают подрастающему поколению лучше знать историю. Общаюсь с ребятами, которые хранят историю, передают ее младшеклассникам. Это одна из возможностей привлечь подрастающее поколение к изучению военно-исторического наследия нашей области. Считаю, что каждый музей достоин победы, поэтому приглашаю все образовательные учреждения, где есть подобные уголки памяти, принять участие в конкурсе, – сказал Панков.