Среди новогодних пожеланий, снятых депутатом Госдумы Николаем Панковым с «Елки желаний», оказалось письмо от Дарины Муканалиевой.

Депутат побывал в селе Алексеевка Хвалынского района, лично поздравил Дарину и ее семью с праздником и передал подарки.

Восьмилетняя Дарина мечтает научиться играть на гитаре — смотрит обучающие ролики и читает книги на эту тему. Теперь у неё есть свой музыкальный инструмент, и она может начать обучение.

— Желаю в новом году хорошо учиться, не только на гитаре, но и по всем школьным предметам. И конечно, помогать маме», — пожелал девочке Николай Панков.

Напомним, акция стартовала на сайте елкажеланий.рф. Елки были установлены в Региональном исполкоме «Единой России», в Региональной общественной приемной и в общественных приемных партии всех районов области.