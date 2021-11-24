Федеральный бюджет принят в третьем чтении.

Это дает возможность решить в ближайшие 3 года многие проблемы нашей области. В том числе и те, которые обсуждали с жителями округа.

В будущем году в Пугачевском районе продолжится строительство нового корпуса санатория. В 2023 году в селе Надеждинка будет реконструирована насосная и заменена водонапорная башня, установлена очистная система, заменены подводящие сети.

В 2022 году 71 млн. рублей будет направлено на реконструкцию стадиона «Юность» в Вольске.

Предстоит реконструкция канализационных очистных сооружений Хвалынска. С 2022 по 2024 годы на это поступит 87,6 млн руб. А в 2024 году будут построены 4 скважины и водонапорные башни в поселке Алексеевка.

Что особенно важно, в нашем засушливом Заволжье будет реализован ряд проектов по строительству и модернизации объектов водоснабжения. В Балаковском районе это питьевое водоснабжение сёл Подсосенки и Натальино (2022 год). Реконструкция трёх скважин и установка водонапорной башни в селе Кормежка. В 2023 году в селе Наумовка появятся новые очистные и водозаборные сооружения. Заложены и средства на разработку и реализацию комплексных проектов реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

В Дергачевском районе предстоит строительство очистных сооружений, насосной станции и сетей в селе Новоросляевка и поселке Советский. Это на будущий год. В 2023-м такие же работы выполнят в селах Петропавловка и Камышево, а в 2024 году — в поселке Первомайский. Также в 2024 году будут построены две водозаборные скважины и установлена водонапорная башня в селе Демьяс.

Краснопартизанский район: на 2023 год запланирована реконструкция системы водоснабжения со строительством очистных сооружений в селах Сулак и Толстовка. А на 2024 год – в селе Беленка. Будет реконструирован производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный», включая проектно-изыскательские работы. На это в 2022 и 2023 годах будет в общей сложности затрачено около 4 млрд руб.

Самый большой блок проблем по водоснабжению решится в Ершовском районе. В 2023 году это реконструкция насосной, замена водонапорной башни, установка очистной системы, замена подводящих сетей в селах Новорепное, Чапаевка, Марьевка, Дмитриевка, Осинов Гай, Лобки, Новосельское, Перекопное, Семено-Полтавка. А также в поселках Южный, Кушумский, Прудовой и Миусс. В 2024 году предстоит реконструкция водозаборной башни в поселке Целинный.

В Озинском районе на будущий год планируется строительство очистных сооружений системы водоснабжения в селе Новочерниговка. А в Ивантеевском районе — приобретение модульной установки по очистке и обеззараживанию воды в селе Чернава (2024 год). Это далеко не весь перечень объектов.

Реализацию этих и других проектов с жителями возьмем на контроль. И продолжим обсуждать проблемы, которые нуждаются в решении.