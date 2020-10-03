Депутат Государственной Думы Николай Панков высказал мнение, что решение главы Саратова Михаила Исаева об отстранении от должности руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта вызвано стремлением обеспечить прозрачность конкурсных процедур и качество ремонтных работ.

— Это говорит о том, что для городской власти приоритет — создание комфортной городской среды, эффективная реализация возможностей, которые имеются у Саратова в этой сфере. В областной центр поступает немалое финансирование из бюджетных и внебюджетных источников на дороги и тротуары. Каждый рубль должен быть потрачен не только эффективно, но и открыто и прозрачно, с конкурентным участием дорожно-строительных организаций. Недавно из-за сомнительных действий подрядчиков в Заводском районе городу пришлось обращаться в прокуратуру, и такие случаи не должны повториться. И не должно даже остаться почвы для каких-то корыстных поступков отдельных лиц. Главное — обеспечить качество ремонтных работ, соблюдение сроков и неукоснительное соблюдение законодательства, чтобы жители видели результат: качественные и безопасные дороги и тротуары, — отметил Панков.