На рабочей встрече в региональном исполкоме «Единой России» обсуждались меры по повышению эффективности работы Госжилинспекции области. Об этом депутат госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Все больше поступает жалоб от жителей на качество работы Госжилинспекции. Сегодня с депутатами облдумы подняли вопрос, как улучшить ситуацию.

Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда застройщик не устраняет недоделки по гарантии. Только делает вид. А иногда даже ставит свою, подконтрольную УК, которая закрывает глаза на проблемы людей в течение гарантийного срока.

В итоге жителям очень трудно отстоять свои права. Например, в Иволгино нам это удалось сделать только после обращения в прокуратуру. В Юбилейном сейчас добиваемся устранения недоделок в доме на улице Воскресенская. Там нарушения с шумоизоляцией, гидроизоляцией, отоплением. И не обустроена территория.

Часто УК не только не решают проблемы, но даже трубку не берут. В микрорайоне Цветочный горячую воду отключали вместе с отоплением на все лето, и жаловаться было некому. В Вольске жители улицы Революционная говорили, что свою УК даже не знают. В Пугачеве для капремонта кровли дома привлекалась организация, занимающаяся водоснабжением. И затянула работы до осени, когда квартиры промочило дождями. В Балаково каждый год людям необоснованно поднимают тарифы на теплоноситель. Причем, когда на улице уже тепло. Это только ряд примеров из моего округа.

Люди не должны быть заложниками неэффективной коммунальной системы. Если нужно доработать законодательство и нормативные документы, готовы с депутатами облдумы этим заниматься. Если часть полномочий от ГЖИ передаётся местной власти, то люди должны видеть позитивный результат. За свои деньги жители должны получать качественные услуги.

В этом, считаю, поможет и общественный контроль. Сейчас реализую проекты по ремонту тротуаров в Балаково, Вольске, Пугачеве и других городах округа. Работы будут оплачены только после того, как жители и старшие домов подтвердят, что качество их устраивает. Это касается и ремонта дворовых территорий, – пишет Николай Панков.