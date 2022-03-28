Депутат ГД Николай Панков о работе благотворительного фонда:

— Природа Заволжской степи уникальна. Здесь кипит жизнь. Многие виды животных редкие и нуждаются в охране. Поэтому, как уже говорил, создан благотворительный фонд, где являюсь учредителем.

Работа фонда – целый комплекс различных мер. И по охране животных, и по созданию благоприятных условий для жизни. При необходимости – лечение и реабилитация. Важно и сохранять естественную среду обитания для каждого вида, в которой им комфортно. Все это, конечно, требует серьёзной работы и знаний.

Знаю, что многие жители области интересуются природой родного края и хотят привить детям любовь к ней. Поэтому, наверно, такие угодья должны быть доступней для людей и приносить им пользу. При условии, что не будет страдать природа и покой обитателей.

Предлагаю обсудить в социальных сетях, что мы для этого вместе можем сделать. Может быть, организовать образовательные поездки для школьников? Или фототуры для любителей дикой природы? А может быть, кому-то интересно волонтерство? Предлагайте свои варианты сотрудничества.

Кстати, всем, кто беспокоился о судьбе верблюжонка с предыдущего видео, рассказываю. Верблюжонка вместе с матерью отделили от основного стада. Теперь им ничего и никто не угрожает,— написал чиновник в своем телеграм-канале.