Депутат госдумы Николай Панков привлечет федеральное финансирование на обустройство пляжа в Волжском районе Саратова. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале «Пара слов»

— В Волжском районе Саратова нужен свой городской пляж. И не только. Нужны зоны отдыха, детские сады, велодорожки, спортивные объекты. Все это включено в концепцию, которую обсуждали сегодня. Речь идет о развитии набережной на участке от моста «Саратов – Энгельс» до солярия в Затоне. Вячеслав Володин всегда предлагает комплексные решения. Это и благоустройство, и укрепление здоровья людей, и комфортный, безопасный досуг. А если в набережную «вписать» детский сад, то это и дополнительные места в дошкольном учреждении. Которых в этой части города не хватает.

Конечно, проект такого масштаба потребует значительных средств. По поручению спикера, начинаю работу по привлечению федерального финансирования. Очень важно и мнение жителей Волжского района, с ними обсудим эту концепцию.

Но и существующие элементы набережной нужно поддерживать в порядке. Говорю о лестнице, ведущей с нижнего яруса набережной к зданию бывшего речвокзала. Это первое, что видят гости нашего города, прибывающие по Волге. И им, и жителям города неважно, кто за нее отвечает. Главное, чтобы она была в порядке и не угрожала безопасности людей, — отметил Николай Панков.