Депутат Государственной Думы Николай Панков встретится с дольщиками ЖСК «Капитель-2002» для обсуждения совместных шагов по решению проблем долгостроя. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале «Пара слов».

— Курируемых мной домов прибавилось. Дольщики ЖСК «Капитель-2002» просили курировать их дом вместо Людмилы Боковой. Сейчас она стала замминистра Минкомсвязи РФ. Не могу конечно отказать людям. И их доверие приятно. В ближайшее время встретимся для обсуждения ситуации и наших дальнейших совместных шагов. Но условие, чтобы специалисты «ДОМ.РФ», юристы тоже участвовали активно в решении проблем по дому, — пишет Панков.