На встрече в Перелюбском и Озинском районах жители предложили проекты для развития сел. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Отмечу, становится больше общественной инициативы, когда речь идет о повышении качества жизни людей. Это показали сегодняшние встречи.

Жителям поселка Ново-Заволжский Озинского района нужна детская площадка. Сказали: помогите с финансированием, а мы готовы сами установить и сделать ограждение. Дому культуры села Балаши помогу с ремонтом и мебелью.

Коллектив готов просчитать стоимость работ, подготовить проект. В нескольких селах Перелюбского района — проблемы с водопроводом и дорогами. Люди называют проблемные адреса и готовы контролировать работы. Назрела необходимость строительства переливной плотины — уже подготовили проект, с которым можно обратиться в минсельхоз.

Приятно видеть активное участие жителей в решении проблем. Никто не сидит сложа руки, а делают все, что от них зависит. Приходят на встречи часто уже с приблизительными расчетами на руках. Активно задают вопросы.

Конечно, таким людям еще больше хочется помогать, буду и дальше этим заниматься, – пишет Николай Панков.