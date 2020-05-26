Фракция «Единой России» в Саратовской областной Думе предложит кандидатуру члена Генерального совета партии, руководителя фракции в региональном парламенте Ивана Дзюбана на должность председателя комитета по социальной политике. Такое решение было принято во вторник, 26 мая, на заседании фракции «ЕР» в региональном парламенте. Кандидатура Дзюбана, предложенная на альтернативной основе, была поддержана большинством голосов и будет вынесена завтра для рассмотрения на заседание областной Думы.

Участие в заседании фракции принял секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков. Он отдельно отметил то доверие, которое Дзюбану оказали представители фракции, а также призвал однопартийцев более ответственно работать с людьми и обращать внимание на сложные вопросы, которые волнуют граждан.

Нужно не бояться представителей других политических партий, а спросить, как они помогают людям в период пандемии, сколько машин передают медикам, как это делает «Единая Россия», продуктовых наборов людям, которые находятся на самоизоляции.

Необходимо быть уверенными в собственной правоте, отстаивать интересы людей. Критика партии, фракции идёт от того, что депутаты областной Думы стали эффективнее работать. Нужно оставаться честными с людьми, подставлять плечо муниципалитетам, отстаивать свою повестку, — сказал Панков.

В качестве примеров он привёл необходимость защищать зелёные зоны города от застройки, поднимать вопрос о защите учителей, регламентировать строительство многоэтажных домов в Саратове, добиваться исполнения принятых законов.

Некоторые находят лазейки, чтобы обойти закон, отстоять свои лоббистские интересы. Хаотично строятся многоэтажки, простым людям ничего не достаётся, ни детских садов, ни поликлиник, уходит налоговая база. Пока не будет у нас строительной культуры, пока не перестанут существовать подрядные организации, кроме печати на бумаге ничего не имеющие, проблемы останутся. Из-за этого случается, что деньги не доходят до субподрядчика. Необходимо качественно проработать законодательную базу, — обратился к депутатам областной Думы Панков, пожелав плодотворной работы на предстоящем заседании регионального парламента.

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