Фракция «Единой России» в Саратовской областной Думе предложит кандидатуру члена Генерального совета партии, руководителя фракции в региональном парламенте Ивана Дзюбана на должность председателя комитета по социальной политике. Такое решение было принято во вторник, 26 мая, на заседании фракции «ЕР» в региональном парламенте. Кандидатура Дзюбана, предложенная на альтернативной основе, была поддержана большинством голосов и будет вынесена завтра для рассмотрения на заседание областной Думы.

Участие в заседании фракции принял секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков. Он отдельно отметил то доверие, которое Дзюбану оказали представители фракции, а также призвал однопартийцев более ответственно работать с людьми и обращать внимание на сложные вопросы, которые волнуют граждан.

— Нужно не бояться представителей других политических партий, а спросить, как они помогают людям в период пандемии, сколько машин передают медикам, как это делает «Единая Россия», продуктовых наборов людям, которые находятся на самоизоляции.

Необходимо быть уверенными в собственной правоте, отстаивать интересы людей. Критика партии, фракции идёт от того, что депутаты областной Думы стали эффективнее работать. Нужно оставаться честными с людьми, подставлять плечо муниципалитетам, отстаивать свою повестку, — сказал Панков.

В качестве примеров он привёл необходимость защищать зелёные зоны города от застройки, поднимать вопрос о защите учителей, регламентировать строительство многоэтажных домов в Саратове, добиваться исполнения принятых законов.

— Некоторые находят лазейки, чтобы обойти закон, отстоять свои лоббистские интересы. Хаотично строятся многоэтажки, простым людям ничего не достаётся, ни детских садов, ни поликлиник, уходит налоговая база. Пока не будет у нас строительной культуры, пока не перестанут существовать подрядные организации, кроме печати на бумаге ничего не имеющие, проблемы останутся. Из-за этого случается, что деньги не доходят до субподрядчика. Необходимо качественно проработать законодательную базу, — обратился к депутатам областной Думы Панков, пожелав плодотворной работы на предстоящем заседании регионального парламента.