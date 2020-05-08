В Волжском районе Саратова идет ремонт тротуаров в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Почти все участки, которые предлагал отремонтировать общественный совет, будут приведены в порядок уже в этом году. Об этом жители говорили на встрече с депутатом Госдумы Николаем Панковым.

На улице Комсомольская всегда большой поток пешеходов, здесь поблизости расположены детский сад, школа, лицей, детская поликлиника и другие социально важные учреждения. При этом тротуар давно не ремонтировался и был в плохом состоянии. В настоящее время выполнен значительный объем работ, местами уже уложено новое асфальтовое покрытие.

Возмущение Николая Панкова вызвало то, что не огорожена территория возле аварийного дома на пересечении улиц Комсомольская и Первомайская.

— Смотрите сами, здесь подвергаются опасности и пешеходы, и ваши же рабочие. Кроме того, здесь прямо на тротуаре и зеленой зоне паркуют автомобили, это говорит и о бескультурье автовладельцев, и о том, что надо строже контролировать соблюдение правил благоустройства в городе. Обязательно поставьте ограждение, чтобы обезопасить людей, — обратился депутат к главе района Владимиру Томашенцеву.

Окончание ремонта планируется к концу мая. Николай Панков отметил, что работа организована рационально: тротуар ремонтируется не на всем протяжении улицы, а участками, что позволяет минимизировать неудобства для пешеходов. Также он напомнил дорожникам об особой ответственности за качество тротуара.

— Речь идет о безопасности детей, которые идут в школу и детский сад. Нужно оборудовать съезды для колясок, обеспечить водоотведение, чтобы не было луж после дождя. Не должно быть никаких неровностей на асфальте и торчащих люков. Прошу общественный совет строже спрашивать с подрядной организации, и если ваши замечания не будут учитываться, вместе поднимем этот вопрос на уровне районной или городской администрации. Жители сами решали, какие тротуары должны быть отремонтированы, и они должны увидеть, что стало удобней, комфортней и безопаснее. Именно на это направлен проект спикера Госдумы, — подчеркнул Николай Панков.

Как рассказали участники встречи, общественность предложила для ремонта 23 тротуара в Волжском районе, где покрытие было в очень плохом состоянии, из них 18 были включены в перечень на текущий год.

— Это для всех нас очень важное решение. Не вошли в список только те участки, где пока нет возможности начать работы: например, надо сначала отремонтировать дорогу. Но проект Вячеслава Викторовича Володина рассчитан на три года, а значит, эти тротуары можно привести в порядок в будущем, — отметил член общественного совета проекта в Волжском районе, директор Гуманитарно-экономического лицея Михаил Орлов.