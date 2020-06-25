Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» обратился к жителям области. Он призвал каждого проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

— Основной закон должен служить на благо каждого гражданина нашей страны. Он объединяет наш многонациональный народ, защищает наши права, сохраняет наши ценности и традиции. Защита интересов наших граждан была и остается главной задачей законотворческой работы. Наша Конституция – это основа будущего России.

Мы с вами – граждане одной великой страны. Мы вместе определяем ее будущее. Каждому из нас предстоит принять ответственное решение по поводу изменений в Конституцию России. Проект закона о поправках в Конституцию выносится на общероссийское голосование 1 июля, поскольку как справедливо отметил президент — мнение наших граждан всегда должно быть решающим.

Поправки в Конституцию позволят защитить независимость и территориальную целостность нашей Родины. Защитить наши исторические и духовные ценности. Усилить социальную защиту и поддержку наших граждан.

Сейчас очень важно всем нам не стоять в стороне, а проявить свою гражданскую позицию, поддержать дальнейшее развитие нашего государства. Вместе мы сможем изменить к лучшему нашу жизнь, — отметил Панков.