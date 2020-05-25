Депутат Госдумы Николай Панков лично будет контролировать проблему жительницы Балакова Киры Яшкиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

По словам Панкова, если матери Киры не уделяют должного внимания с медучреждении и оказывают некачественное лечение, то нужно немедленно исправить ситуацию.

— Нужно провести проверку, кто допустил такое отношение к людям. Также найти возможность, чтобы родные могли проводить с женщиной больше времени.

Своему помощнику в Балаково поручил разобраться в ситуации, не полагаясь на отчеты врачей и Минздрава. Если вопиющие факты подтвердятся, необходимо их быстро исправить и в дальнейшем не допускать, — написал политик.

Ранее редакция «НС» писала о Кире Яшкиной. Она рассказала нашему корреспонденту, что ее тяжелобольная мать уже несколько месяцев лежит в больнице, где за ней плохо ухаживают. Из-за этого у пенсионерки образовались глубокие пролежни на крестцовой зоне.