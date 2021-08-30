В городе Шиханы продолжается благоустройство общественных территорий и развитие инфраструктуры.

Эти вопросы обсудил с жителями депутат Госдумы Николай Панков.

В настоящее время завершен ремонт тротуаров на ул. Здравоохранения, где расположена медсанчасть. В этом году здесь также планируется обустройство парковки.

—Мы с вами здесь были три недели назад, этот тротуар был ещё в работе. Сегодня готовы безопасные пешеходные дорожки, по которым люди идут в учреждение здравоохранения. А парковочные места нужны, чтобы оставленные на дороге автомобили не препятствовали свободному проезду. В будущем году необходимо отремонтировать и проезжую часть. Проблемы, о которых говорили жители Шихан, решаются комплексно, — отметил Николай Панков.

После вопросов жителей в городе появится автошкола, уже начали поступать первые заявления от тех, кто желает в нее поступить. Людям больше не придется ездить в Вольск, чтобы научиться вождению автомобиля.

Еще один большой участок тротуара отремонтирован на ул. им. Героя Советского Союза Алексея Рыбакова. Он ведет к новому спортивно-оздоровительному комплексу.

—Спортивный объект практически готов, осталось завезти мебель и можно открывать его для жителей. Люди давно ждали, когда смогут здесь тренироваться. Спорткомплекс такого уровня сможет даже принимать соревнования с участием команд из районов области и соседних регионов. Что особенно важно, здесь есть условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе, для посещения бассейна. Видя, сколько наших паралимпийцев завоевывает награды, особенно важно создавать условия, чтобы все могли заниматься плаванием, укреплять здоровье и достигать хороших результатов. Сейчас строится бассейн у школы в Перелюбе, уже готовы спорткомплексы в Балаково, Вольске, Пугачеве, в Волжском районе Саратова. Немаловажно, что занятия на всех объектах – бесплатные. Все больше людей разного возраста в нашей области вовлекается в спорт, — подчеркнул Николай Панков.