Разрабатывается «дорожная карта» по завершению строительства ЖК «Победа». Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Продолжаем искать совместное решение по ЖК «Победа». Сегодня в заседании рабочей группы примут участие представители дольщиков. Оно пройдёт совместно с представителями минстроя, администрации города, прокуратуры, строительных организаций. Как уже говорил, цель – совместно разработать «дорожную карту». Которая позволит в рамках законодательства о банкротстве завершить строительство и обеспечить людей квартирами.

После того, как будет разработана схема достройки ЖК «Победа», она будет обсуждаться с дольщиками. Их замечания и предложения будут учтены. Для этого будем встречаться и в рамках совещаний рабочей группы, и на стройплощадке, — отметил Панков.