Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что делается в Балаково для того, чтобы спорт был доступным для каждого.

— Проект «Балаково спортивный» обсудили со спортсменами и тренерами района. Сошлись во мнении — спорт должен быть доступным и массовым. Вместе обсудили что для этого нужно. В спорткомплексе «Альбатрос» расположен музей спортивной славы Балаково. Коллектив с гордостью рассказывает об успехах и достижениях тех, кто защищает наш Балаково на всероссийских и международных соревнованиях, — пишет депутат.

По словам Николая Панкова, воспитывать чемпионов – это сложный, затратный и кропотливый труд. Сбор детей на выездные соревнования, оплата занятий в кружках и секциях, содержание спортивных объектов: все эти вопросы должны найти решение в общей программе развития спорта в Балаково.

— За последние годы в Балаково многое сделано для обеспечения доступности спорта — реконструированы стадионы и спорткомплекс, установлены спортивные площадки. В этом году на школьных территориях началось строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. При реконструкции скверов и бульваров с общественными советами также обсуждаем необходимость установки спортплощадок и велодорожек.

Жители крупного промышленного города должны иметь условия, чтобы после трудового дня можно было выйти во двор, с комфортом и пользой для здоровья провести время. Для этого также в Балаково начали реализацию крупных проектов по благоустройству — строительство парка, тротуаров, благоустройство пляжей.

Другой вопрос к местной власти — не на все объекты зашли строительные организации. Поэтому говорить, что дело в финансировании, неправильно. Отмечу, все объекты нужно вовремя отдать в пользование жителям, — отметил Николай Панков.