Депутат ГД Николай Панков:

-Проект Володина по ремонту тротуаров помогает сделать Саратов комфортней. Перемены к лучшему уже увидели жители Ленинского, Фрунзенского, Октябрьского районов. А также центрального — Волжского, где вместе с людьми определяли наиболее проблемные адреса для ремонта. Они помогали и контролировать качество. Там, где годами было невозможно пройти, теперь удобно и безопасно.

Уверен, что жители Кировского и Заводского районов тоже внесут свой вклад в реализацию этого важнейшего проекта.

Обсуждали ремонт тротуаров и на активах с жителями районов области. В прошлом году многое сделали с ними в Балаково, Вольске, Пугачеве, Ершове, Шиханах. Приняли решение эту работу продолжать. Также проведём мониторинг состояния пешеходных дорожек после зимы. Если выявятся недочёты, они будут устранены по гарантии.