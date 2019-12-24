Проект Володина по ремонту тротуаров в Саратове горожане считают своевременным

Обсуждая инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, жители Волжского и Октябрьского районов Саратова отметили, что необходимо приводить в порядок тротуары не только в отдаленных районах, но и на некоторых центральных улицах, в первую очередь — подходы к объектам соцсферы

Депутат Государственной Думы Николай Панков продолжает встречи с партийным активом и общественниками по обсуждению инициативы Вячеслава Володина, направленной на ремонт тротуаров в Саратове. Сегодня прошла встреча с представителями Волжского и Октябрьского районов. Саратовцы назвали своевременным предложение спикера Госдумы и выразили готовность принять участие в реализации этого проекта.

Николай Панков согласился с участниками встречи, подчеркнув, что в настоящее время в областном центре изношено более 80% тротуаров. К их ремонту необходимо подходить комплексно.

«Качественно реализовать проект Вячеслава Володина помогут инициативные группы, которые будут созданы в каждом районе города. К работе в них необходимо привлечь заинтересованных людей, тех, кто хочет видеть отремонтированные тротуары именно там, где они необходимы. При этом важно учитывать, чтобы эти тротуары не попадали под те участки, под которыми проходят изношенные коммуникации. Никто не хочет, чтобы приведенные в порядок улицы спустя несколько недель вновь перекапывали коммунальные службы. Новые тротуары должны много лет служить людям, поэтому инициативным группам также предложим следить за качеством проводимых работ», — сказал Панков.

Он добавил, что в первую очередь необходимо привести в порядок тротуары, которые ведут к объектам соцсферы — детсадам, школам, библиотекам, поликлиникам и больницам.