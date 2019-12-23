Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что партийцы и общественники вместе с жителями могут помочь с реализацией проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в областном центре

«Безопасность начинается от дороги к дому, школе, больнице. В связи с этим на первый план выходит тема тротуаров в Саратове. Точнее, их отсутствия. Чтобы привести в нормативное состояние все тротуары города нужно порядка 1,8 млрд рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует реализовать благотворительный проект по безопасности людей. Задача общественных институтов, партии – провести анализ необходимости ремонта и качества проекта.

Важно, чтобы каждый благотворительный рубль был использован в интересах людей, чтобы не просто потратить деньги, бросая щебёнку и асфальт в грязь, а действительно решить вопрос. Тротуары должны «приводить» людей к важным для них объектам – детским садам, домам культуры, поликлиникам, библиотекам. Только не к администрациям, районные власти пусть не обижаются, к ним тротуары будем делать в последнюю очередь.

Проект рассчитан на три года. Спикер последователен. Сначала федеральные дороги, потом дороги в городе, дворовые территории, объекты соцсферы и жильё, пешеходная зона и набережная. Все это формирует комфортную среду для людей. По предложению Володина мы можем присоединиться к общественным советам, которые уже работают в Саратове. Опираясь на мнение людей, совместными усилиями с городской властью, эту проблему можно решить.

За январь-февраль нужно собрать с помощью партийных отделений на местах все предложения жителей. Все они будут проанализированы, самые проблемные участки предложим ремонтировать в первую очередь. Не затягивая сроки на конец года, но и при этом исходя не из того, кто первый бумажку донесёт, а где тротуар нужнее», – пишет Панков.