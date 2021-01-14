Депутат госдумы Николай Панков поздравил участников и победителей конкурса библиотек в Балаковском районе.

На конкурс «Слава, достойная памяти», в районе было представлено 26 проектов. Большинство из них — от работников сельских библиотек.

— Конкурс — это ещё одна возможность раскрыть потенциал вашей профессии, поднять её престиж. Роль работника библиотеки очень велика. Именно вы прививаете людям интерес к чтению. Именно вы советуете лучшие произведения, которые нужно прочитать. К вам приходят за знаниями и дети, и взрослые, и целые семьи. Современность предъявляет свои требования. Вы ищете новые формы работы, используете возможности социальных сетей. Все это включено в ваши проекты. Они рассказывают о судьбе тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. И тех, кто ковал Победу своим трудом в тылу. Спасибо, что столько сил вложили в свои работы. Они помогут читателям больше знать о войне и подвигах наших земляков, — отметил Николай Панков.

Среди работников библиотек города Балаково победителем стала Наталья Чикина. Она заведует отделом периодики и библиографии в центральной городской библиотеке. Ее проект «Бессмертный подвиг земляков» включает поисково-исследовательскую работу, подготовку музейно-выставочной экспозиции, лекции и экскурсии.

Второе место заняла заведующая центральной детской библиотекой Наталья Жуйкова. А третье — Марина Ефименко, заведующая библиотекой N1 им. П.А. Столыпина.

Лучшим проектом сельских библиотек признана работа Светланы Солоницыной. Она работает в отделе обслуживания Межпоселенческой центральной библиотеки Балаковского района. Её проект — историко-краеведческий.

— Краеведческие мероприятия по теме Великой Отечественной войны дают самый ценный материал для патриотического воспитания. И библиотека имеет возможность разбудить этот интерес, — считает Светлана Солоницына.

Валентина Денисова, работник Быково-Отрогской сельской библиотеки, заняла второе место. Третьим стал проект Галины Киряковой, работника Плехановской сельской библиотеки.

Многие уже не первый раз принимают участие в таком конкурсе Николая Панкова. Работник библиотеки села Красный Яр Татьяна Трифонова с удовольствием вспоминает о своей поездке в Казань. И то, что конкурс вызвал очень большой интерес у людей, и помог привлечь больше читателей.

Победители конкурса получили грамоты и подарки. А те, кто занял первое и второе места, поедут в город-герой Волгоград. Их ждёт экскурсия по местам легендарных сражений и встреча с коллегами — работниками волгоградских библиотек.