Проекты Володина помогают области решать проблемы по многим направлениям.

Это и продолжение строительства набережной в Саратове, на которое выделен 1 млрд руб. И повышение качества медицинской помощи. Благодаря спикеру, область получит 684,8 млн руб. из резервного фонда Правительства РФ.

Это на оказание медицинской помощи людям, застрахованным по ОМС. В том числе, с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Ключевым моментом считаю и развитие мелиорации, необходимое для повышения урожайности сельскохозяйственных земель. Особенно в нашем засушливом Заволжье. Поднимал этот вопрос в комитете по аграрным вопросам Госдумы. Также обсуждали его с аграриями. Они отмечают, что на некоторые культуры урожайность повышается на 60%.

Федеральная поддержка, которую получит область, поможет развиваться нашим сельхозпредприятиям. В область поступит 183,4 млн руб. на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения. Это в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». А всего на это направление области выделяется 364 млн руб.

Важно, чтобы эти средства не сосредотачивались в нескольких хозяйствах. А чтобы все сельхозпредприятия области могли участвовать в этой программе.