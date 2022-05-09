Депутат Госдумы Николай Панков почтил память героев-земляков из Вольского района

В День Победы он возложил вместе с жителями цветы к памятнику Герою Советского Союза, легендарному лётчику Виктору Талалихину в селе Тепловка. А также посетил дом-музей Героя.

«Очень праздничная атмосфера сегодня в Тепловке. Люди с глубоким уважением относится к своему земляку, легендарному лётчику. Вольская земля по праву гордится своими героями. С ней связана судьба 106 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы. Память о них будет жить всегда.

Благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в Тепловке создан дом-музей Талалихина и установлен памятник. Вчера с жителями села Синодское Воскресенского района возложили цветы к мемориалу политрука Василия Клочкова, также созданному по проекту спикера. В Летном городке Энгельса установлен памятник основательнице женского авиаполка Марине Расковой, а в Саратове в ее честь назван благоустроенный сквер. В Петровске обновлен памятник комдиву Ивану Панфилову, его дом-музей и здание, где он учился. Такие проекты Володина помогают увековечить память о наших героях-земляках», — отметил Николай Панков.