Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков поздравил Романа Бусаргина с назначением врио главы Саратовской области.

— Профессиональные качества Бусаргина отметил президент страны Владимир Путин. Эти качества позволят и дальше развиваться области на должном уровне. Роман Викторович компетентный, молодой, Саратовская область для него родная. Важно, что сохранится преемственность.

Бусаргин хорошо знает регион, начал свой трудовой путь на муниципальном уровне. Работал в Энгельсе, Саратове, последние два года был председателем правительства области. Отвечал за ключевые направления работы, показал себя лучше чем кто-либо другой. Наша область большая, непростая во многих отношениях. Любому другому понадобилось бы больше времени для того, чтобы вникнуть в ситуацию. Считаю, по совокупности факторов, для региона Роман Бусаргин — это самый оптимальный вариант.

Поздравляю и другого нашего земляка Павла Малкова с назначением врио главы Рязанской области, — пишет Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».