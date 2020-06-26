Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков сегодня проголосовал за внесение поправок в Конституцию страны.

Парламентарий пришел в участковую избирательную комиссию № 304 в лицее №62 Саратова, где пообщался с наблюдателями и избирателями.

— Сегодня пришел проголосовать за мирную жизнь, территориальную целостность страны, уверенность в завтрашнем дне и благополучие людей. Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки сохраняют стабильность и открывают перспективы для дальнейшего развития государства. Прежде всего, они направлены на защиту и благополучие людей, гарантируют выполнение социальных обязательств, которые государство берет на себя.

На участке встретил людей, которые также пришли отдать свой голос. Хорошо, что жители проявляют интерес к процедуре голосования и не остаются в стороне от важного события, которое определит дальнейший путь России. Законность и легитимность процесса обеспечивает участие наблюдателей от общественной палаты области. Подчеркну, поправки будут приняты только в том случае, если будут одобрены большинством голосов. Эта норма закреплена законодательно по инициативе нашего президента, — рассказал Николай Панков.

Напомним, участки, где идет голосование, обеспечены средствами индивидуальной защиты всех участников процесса, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Те, кто пришел проголосовать в лицей №62, могут оставить свою подпись за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести». Николай Панков горячо поддерживает эту инициативу президента России. Он голосовал в Государственной думе за данный законопроект, и призывал жителей поддержать идею о том, чтобы именно наш город был удостоен этого звания. Сегодня в лицее он поставил подпись за эту инициативу.