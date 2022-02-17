-Считаю, что программа по ремонту дворов, которую предложил обсудить Володин, необходима. Сейчас многое делается для благоустройства тротуаров, дорог, зеленых зон. В том числе, по инициативе спикера. А дворовые территории – это особенно важная часть городской среды. Там проводят время жители, играют дети.

Много раз поступали просьбы от граждан – помочь включить их дворы в муниципальную программу по ремонту. Или установить детскую, спортивную площадки, отремонтировать внутридворовой проезд. В том числе, в Балаково, Пугачеве, Вольске. В таких вопросах всегда стараюсь помочь, понимая, что собственникам жилья будет непросто собрать деньги на новый асфальт, горку или турники.

Программа, о которой говорит Володин, систематизирует решение подобных вопросов. И сделает жизнь людей намного комфортней и безопасней, — написал депутат ГД Николай Панков.