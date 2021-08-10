Депутат ГД Николай Панков прокомментировал высказанную в ходе визита в Саратов инициативу председателя ГД Вячеслава Володина о сносе домов в районе улиц Горной и Соколовой — перед мостом «Саратов — Энгельс».

— Проект за который никто не брался нужно решать. Вместе с Володиным и жителями обсуждали снос домов в районе Горной и Соколовой. Снос жилья начнётся с проекта по отселению и благоустройству. Здесь будет сквер. А для любителей попариться необходимо предусмотреть и строительство общественной бани. По мнению горожан общественная баня в Глебучевом овраге пользуется спросом у жителей, причем не только Волжского района и Саратова. Сюда приезжают и из Энгельса. Комфорт и современные условия. Жители заслуживают и достойного въезда. Въезд в город Саратов — город Трудовой доблести должен быть другим, — отметил он.