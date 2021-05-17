Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил, что по информации наблюдателей, при подсчете голосов лидируют кандидаты от ЕР.

— Завершено голосование на избирательных участках в четырёх округах, где проходят довыборы в Саратовскую областную думу. Жители выразили свою гражданскую позицию. Спасибо всем, кто помогал обеспечить открытость, конкурентность и безопасность процедуры. Это приоритет для «Единой России».

По информации наших наблюдателей, лидируют наши однопартийцы.

В Волжском одномандатном избирательном округе №1 наибольшее количество голосов набрал Александр Удалов. Он много лет возглавлял кукольный театр, любимый многими поколениями юных зрителей.

В Калининском округе №13 лидирует Денис Баланов, главный врач Красноармейской районной больницы.

По Марксовскому округу №15 конкурентов опережает мелиоратор Сергей Чащин.

А в Ершовском округе №19 высокий результат – у Ивана Бабошкина, опытного управленца, хорошо знающего проблемы жителей.

По предварительным данным, наиболее высокая явка отмечена в Ершовском и Калининском округах – 49 процентов и 48 процентов соответственно. Считаю, это говорит о серьёзной общественной активности и востребованности конкретных решений на благо людей. В Волжском районе явка самая низкая – 5,2 процента. Считаю, это вызвано тем, что оппоненты подобрали слабых кандидатов, которые не встречались с людьми, не решали их проблемы. А значит, не смогли привести их за собой на избирательные участки. Поэтому при наличии сильного кандидата от ЕР острой конкурентной борьбы не получилось.

Выборы прошли без существенных нарушений. Члены избирательных комиссий все вопросы решали быстро и чётко, — отметил Николай Панков.