Тем, кто призывает к отставкам в прокуратуре, скажу.

Разные были времена. И преступные группировки когда-то орудовали в области. И убийства были, и на журналистов нападали, и рэкет был, рейдерский захват имущества. И в системе исполнения наказаний не было благополучно. Что же тогда молчали. Не призывали к отставкам?

Прокурор области реально работает для решения проблем жителей. Знаю , он примет правильное решение, какой элемент в структуре прогнил и нуждается в замене.

Скажу проблемы в системе УФСИН копились годами. Руководитель этой службы принял решение и ушёл в отставку. Необходима сложная и большая работа. И главное сейчас, чтобы те, кто творил преступления в ОТБ-1, понесли заслуженное наказание.

А менять прокурора, это лишь повод для некоторых замолчать дело . И ещё раз напомнить о себе .