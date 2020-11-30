Необходимо обеспечить прозрачность конкурсных процедур по обеспечению школьников горячим питанием. Это подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков, обсуждая вопрос с районами области.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Местные отделения «Единой России» рассказали о ситуации в школах своих районов.

— Давайте объединим усилия, чтобы питание детям поставляли не те организации, которые удобны власти, а те, кто обеспечит качество. Это правильно, что вы держите вопрос на контроле, посещаете школы, знаете мнение родителей. Наша задача, чтобы на этот рынок не допускались фирмы, которые не могут выполнить свои обязательства. Все положенные конкурсные процедуры должны проводиться в рамках закона, — подчеркнул Николай Панков.

Присутствовавшие на встрече представители прокуратуры и антимонопольной службы подтвердили, что имеются факты нарушений со стороны организаций, обеспечивающих питанием учебные учреждения. А иногда, заключив договор аренды, организация может получить бюджетную субсидию как единственный поставщик, даже без конкурсных процедур.

— В конкуренции должны побеждать лучшие. Но у муниципалитетов разные возможности. Не везде есть юристы, способные противостоять юридически подкованным организациям, отстаивающим свои интересы. Смотрите, сколько жалоб на качество питания, а уголовные дела не возбуждаются. Предлагаю при необходимости оказывать юридическую поддержку муниципалитетам. Но главное – выстроить систему так, чтобы она была полностью открытой и прозрачной, — сказал Панков.

Как отметили участники встречи, нужно одновременно рассмотреть возможность восстановления школьных столовых. Тем более, что во многих современных школах они оснащены по последнему слову техники, осталось только набрать штат поваров. Это будет способствовать тому, чтобы выделенные государством субсидии полностью расходовались на питание детей. И ни один рубль из них не был затрачен на зарплаты сотрудникам привлеченных организаций.