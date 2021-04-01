Депутат госдумы Николай Панков встретился с директорами школ и заведующими детсадов Пугачевского района.

Обсуждалось и то, как решаются проблемы учреждений среднего профессионального образования, с участием коллективов Пугачевского гидромелиоративного техникума им. В.И. Чапаева, а также Пугачевского политехнического лицея.

На встречах обсудили, на какие цели будут израсходованы дополнительные средства, предназначенные для решения текущих проблем. Учреждения образования получат их из расчёта две тысячи в год на каждого учащегося. При этом деньги будут начислены за срок с января текущего года.

В заявки от школ и детских садов включен необходимый инвентарь, мебель и техника. Например, для нужд школы села Карловка планируется приобрести снегоуборщик. Это значительно сэкономит время и затраты на уборку территории.

— На нашей предыдущей встрече просил вас, чтобы эти средства были направлены на первоочередные нужды учреждений. Убедился, что к вопросу вы подошли ответственно. В перечень вошло все необходимое, от спортивной формы и инвентаря до школьных парт и стульев. Что важно, не забыты антисептики, дезинфицирующие средства, необходимые в период пандемии, — отметил Николай Панков.

Кроме того, составляется муниципальная программа по ремонту учреждений, на реализацию первого этапа уже выделено шесть миллионов рублей из местного бюджета.

Директора школ подняли вопрос о более активном участии в программах, помогающих обеспечить район квалифицированными преподавателями. Например, в программе «Земский учитель». Этот вопрос будет проработан, ответил депутат.

Техникум и лицей в Пугачеве готовят специалистов для сельского хозяйства, строительной сферы и сферы услуг.

— Сегодня все больше молодых людей приоритетом считают не получение дипломных «корочек», а получение достойной профессии, в которой они могут совершенствоваться. В том числе, стали более востребованы и рабочие профессии. Поэтому ещё больше внимания надо уделять развитию средне-специальных учебных учреждений. В этом помогает дополнительное финансирование на решение текущих проблем. А также доплаты преподавателям за классное руководство, в размере пяти тысяч рублей. Это инициатива спикера госдумы Вячеслава Володина, который давно помогает нашим техникумам и лицеям, — отметил Панков.

Коллектив Пугачевского политехнического лицея поблагодарил депутата за то, что он помогает повышать престиж рабочих профессий. И предложил ему провести конкурс профессионального мастерства для учреждений среднего профессионального образования.

— Очень хорошая идея, обязательно приглашу участвовать в таком конкурсе и пугачевских студентов и мастеров, — подвёл итог встречи Николай Панков.