Депутат Государственной думы России Николай Панков посетил с рабочим визитом село Терса в Вольском районе Саратовской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Участок дороги от поворота с федеральной трассы начали ремонтировать. Дорожники вышли делать ямочный ремонт на протяженности 3,5 километров, которые находятся в областной собственности. Сразу скажу, латание не выход, а временная мера. Дорожники завершат его завтра. Пригласим лабораторию, чтобы проверить качество дорожного полотна. По результатам начнем искать решение по ремонту на всей протяженности дороги. Специалисты должны сказать: требуется замена верхнего слоя или капитальный ремонт. Что касается остального участка через Терсу, эта дорога стоит на муниципальном балансе. На ее состояние и бесхозяйственность власти жалуются местные жители. Отмечу, после критики, начали проводить ямочный ремонт, опиловку обочин и вывоз мусора. Сегодня в Вольске встретимся с жителями дома на Революционной. Посмотрим, начал ли собственник разрушенного здания убирать мусор. Вместе с жителями обсудим, как благоустроить двор. Встретимся и с ветеранами в преддверии Дня Победы, чтобы сказать им спасибо. Общественные советы Вольска пригласили вместе обсудить проект по ремонту тротуаров на участках где уже идут работы. Отмечу, главное — чтобы подрядчики выдерживали сроки и качество, — заявил Панков.