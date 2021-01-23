Важное направление для работы – развитие спортивной инфраструктуры в районах. Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей поездке в Пугачевский район.

— Путь к большим спортивным победам начинается в школьном спортзале или на спортплощадке. В рабочей поездке в Пугачевском районе побывал в сельских школах в Рахмановке и Карловке. Пообщались с учителями, буду помогать в решении проблем. Скажу – молодежь здесь не только хорошо учится, но и увлекается спортом. В школах – спортивное оборудование, грамоты, кубки. Поговорил с ребятами, у них большой интерес к здоровому образу жизни, физкультуре. Считаю, важное направление для работы – развитие спортивной инфраструктуры в районах. В Пугачеве, как уже говорил, с жителями выбрали место для строительства ФОК открытого типа. В прошлом году такой уже построен в Духовницком, и похожий будет в Юбилейном в Саратове. А в Карловке помогу привести в порядок школьный спортзал.

Очень много перспективных молодежных команд в сёлах. С одной из них встретился. Это хоккейная команда «Медведь» в Рахмановке. Сейчас готовятся к матчу в Балаково. Вот из таких ребят и вырастают чемпионы. Но для этого им нужна серьезная помощь на уровне региона. Да, в Пугачевском районе есть крепкие фермерские хозяйства, которые помогают залить лед, приобрести снаряжение. Это им большой плюс. Но, считаю, все спортивные объекты в районах и такие команды должны быть на балансе областного минспорта. Чтобы у них было стабильное финансирование и поддержка, — отметил Николай Панков.