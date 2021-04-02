Депутат провел совещание по вопросам строительства школы, поликлиники, парка и ФОК открытого типа в Волжском районе. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня провел совещание рабочей группы по строительству объектов в поселке Юбилейный. Это поликлиника, парк, ФОК открытого типа, а также школа в Иволгино. Они включены в комплексный план развития поселка, который разработали с жителями на этот год.

Еще раз уточнили сроки разработки проектной документации, экспертизы, межевания земли, проведения коммуникаций. Продолжу такие встречи проводить регулярно. Работа профильных министерств, администрации города, проектировщиков и других структур должна быть скоординированной. А ответственность – персональной. Это поможет избежать многих проблем с качеством и сроками.

Также на контроле строительство новых корпусов Чапаевского и Пугачевского санаториев. Там решаются вопросы про проектированию и финансированию, – пишет Николай Панков.