Общественные организации постоянно работают с людьми и ведут консультации. Такое заключение сделал депутат Госдумы Николай Панков во время селекторного совещания с руководителями районных отделений ПФР, общественных приемных и представителями районных администраций.

По словам зампреда регионального правительства Сергей Наумов, что растет число безработных граждан, однако на рынке более 25 свободных вакансий. Особенно востребованы специалисты в строительной сфере, промышленности и многом другом. Он призвал всех специалистов на местах к максимальной лояльности к людям.

Президент регионального ПФР Оксана Егорова рассказала о выплатах на детей от 3 до 16 лет. По озвученным ею данным, более десяти тысяч семей подали за один день заявки на получение президентской выплаты. Более пяти тысяч обратились на горячую линию за консультацией.

— В регионе проживает 351 тысяча детей в возрасте от 3 до 16 лет. В настоящее время определяется круг лиц, кто будет претендовать на президентскую выплату, — резюмировала она.

Не отстают и районы области, где также организована работа соцслужб для информирования населения.

— Хотелось бы вместе обсудить, как Пенсионный фонд и социальные службы организовали прием граждан. У вас добавилось много работы в связи с новыми мерами господдержки. Понятны ли и удобны людям ваши действия? Получают ли они своевременно необходимую им информацию? — задал вопросы представителям районов области Николай Панков.

В Балаковском районе действует горячая линия, на которую обращаются не только по поводу выплаты на ребенка, но и продления проездных, удостоверений многодетных семей и так далее.

В Балашовском районе местных жителей тоже консультируют по телефону. Там проживает почти 11 тысяч детей, которым положена выплата. А вольские соцработники приняли уже более четырех тысяч звонков, 1,1 тысячи из которых обрабатываются. Продолжаются выезды в сельские муниципальные образования, чтобы сельским жителям было удобней подать заявки.