Депутат госдумы Николай Панков обратил внимание на плохую работу общественного транспорта в Саратове. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале «Пара слов».

— На встречах с жителями Волжского района часто поступают обращения по поводу качества работы городского общественного транспорта. Сегодня встретились с представителями общественных советов и перевозчиками, чтобы найти решения проблем. Отмечу, транспортный вопрос актуален в любое время года. Это не только часть городской инфраструктуры и вопросы коммуникации, а комфорт и безопасность жителей.

Люди говорят, что по вечерам не ходит общественный транспорт. Например, после 21:00 часов оказываются «отрезанными» Иволгино, Юбилейный, «Изумрудный», Зональный и другие микрорайоны. Не соблюдается расписание на маршруты №45, 89, 95, 90, 2Д, 251. Хотя, по расписанию они должны ходить до позднего вечера.

Перевозчики, которые по аукциону вышли на городской маршрут, должны добросовестно выполнять обязательства. Пора уйти от практики, когда делают выручку в часы пик. И прекращают ходить в отдаленные микрорайоны вечером, когда поток пассажиров снижается. Расписание транспорта должно быть удобно людям, а не только перевозчикам. Коммерческие маршруты, чувствуя, что нет конкуренции, не выдерживают качество. Поэтому вопрос развития муниципального транспорта актуален.

В тоже время должен быть налажен контроль, чтобы своевременно реагировать и устранять нарушения. Этот вопрос на площадке областной думы нужно обсудить с представителями Ространснадзора, ГИБДД и минтранса, — говорит Панков.