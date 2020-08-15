Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о действиях спикера парламента Вячеслава Володина по недопущению банкротства «СГЭТа».

— Хочу отдельно остановиться на важных предложениях Володина. Поездка на предприятие горэлектротранс. Что она показала? Шло целенаправленное банкротство предприятия. Не повышали заработную плату коллективу. Не обновляли технику. Распилили два года назад и сдали ее на металлолом. Люди уезжали работать в другие города.

Политической ситуацией воспользовались и шародуры думские. Чем больше нестабильности и страха в коллективе, забастовок и волнений, тем быстрее загнётся и обанкротится предприятие. А людей на улицу. Все можно списать на борьбу за светлое будущее жителей. А что на самом деле? Почему объединился бизнес и краснопузые? Ведь в истории это уже было в 1917 году. Когда спонсор переворота Савва Морозов финансировал сподвижников революции и был ими же убит. И для чего все это сейчас?

Первое. Разорить и убрать муниципальный транспорт, как конкурента коммерческих газелей. Тогда коммерсанты смогут диктовать условия и повышать цены на билеты.

Второе. Трамвайно-троллейбусные депо занимают большое количество земли. И это лакомый кусочек. И вот эти территории можно застроить похабным, непригодным для проживания жильём. Продать его, деньги сложить в карман, а люди пусть как в гетто живут. Без школ, детских садов, больниц и поликлиник. При отсутствии детских, спортивных площадок и других социальных норм. Посмотрите на микрорайоны Ласточкино или Иволгино. Да вы и сами видите это строительное хамство.

Посмотрите, что сейчас на месте трамвайно-троллейбусных депо стало в Заводском и других районах. А что получил город и мы — жители от этого? Вот такая она горькая, но правда.

Приезд Володина в депо Ленинского района оправдан и результативен, многие вещи расставил по местам. Конечно, это не его уровня дело. Даже если министры не хотят снимать значки и писать заявления об уходе. Он никогда не оставляет жителей без защиты. И так, напомню, что он будет решать.

Первое. Повышение зарплаты — минимальная 30 тысяч. А дальше в зависимости от выработки.

Второе. Обновление транспорта на менее изношенный и более современный. Насколько известно специалисты уже уехали в Москву. Как понял сегодня из разговора спикера, есть договорённость о поставке 80 машин троллейбусов в нашу область.

Третье. Володин предложил депутатам Облдумы принять закон о стратегических предприятиях. Прописать норму, чтобы их не могли перепрофилировать под другое назначение. Землю под ними запретить продавать, чтобы их не постигла судьба земель авиационного завода и других предприятий.

Вчера был в Балаково. Сам посещал троллейбусное депо. Поинтересовался у сотрудников условиями труда и проехал на троллейбусах, поставленных туда спикером. Убедился,они работают. Такие же проблемы у предприятия: низкая зарплата, большой износ транспорта. Изменения по этим направлениям обязательно нужны.

Замечу и другое, найдутся шародуры, горлопаны и истерики, прикормленные бизнесом разноплановых глашатаев. Поверьте, будут все опровергать, складно петь. А мы с вами должны понимать — все это за наши деньги. А представьте, насколько огромен этот бизнес. Ради своей наживы они пойдут на все. Ведь они живут не в нашем городе, области и стране. Они уже за границей. А здесь, набивают карманы, обирая нас. Мы просто хотим изменить и сделать все для людей. Уверен, вместе у нас все получится, – написал Николай Панков.