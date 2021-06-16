Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о решении вопросов по благоустройству, поднятыми местными жителями.

В Балаково завтра начнутся работы по благоустройству сквера у оросительного канала, который долго был заброшенным.

В Пугачеве сделают городской стадион по федеральному проекту. На сегодняшний день туда приезжают команды из шести районов области. Подрядчики скоро приступят к работам, сделают освещение, видеонаблюдение. А еще будет отремонтирована подъездная дорога.

На областной уровень передадут две крупные транспортные магистрали города направлений: улица Карла Маркса — Ермощенко ( в сторону Ивантеевки, включая путепровод). А также направления: улица Карла Маркса — Чапаевская — Советская (в сторону выезда на федеральную трассу).

В военном городке Пугачева будет отремонтирован внутридворовой проезд на улице Ермощенко. Работы начнутся после подготовки территории, опиловки деревьев и вывоза мусора. А также после установки современной детской площадки. Рядом с ней будут и спортивные элементы, об этом была договоренность на встрече с местными жителями.