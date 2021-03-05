Депутат ГД Николай Панков рассказал о достройке домов для дольщиков ЖК “Победа”.

Он отметил, что неоправданно сложная схема строительства не позволяет достроить жилье для людей.

Там три строительные компании — а это не только сложное юридическое и рабочее взаимодействие, но и финансовые, земельные интересы разных участников.

— Главное, чтобы дома были достроены, и люди получили свои квартиры. Сегодня на совещании в правительстве обсуждался этот вопрос. Также сегодня будет и заседание рабочей группы с дольщиками. Нужно, чтобы у ЖК был единый застройщик. Который сможет завершить строительство без каких-то претензий и разногласий. Это поможет распутать сложный узел проблем, создать эффективную схему работы. И обеспечить людей жильем, в которое они вложили все свои деньги, — отметил Николай Панков.