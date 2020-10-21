Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что делается для строительства школы в Иволгино.

Добиться строительства учебного учреждения Николай Панков обещал жителям Иволгино во время одной из рабочих встреч. Вместе с ними он посетил школу в поселке Приволжский в Энгельсе, проект которой понравился жителям.

— Сегодня с мэром Михаилом Исаевым обсудили вопрос выделения земли под школу в Иволгино. Держу этот вопрос на контроле вместе с общественным советом. Он рассказал, что собственник земли подтвердил намерения отдать землю под строительство школы. А новый председатель правительства области Роман Бусаргин уже завтра направляет проектный институт делать изыскания и «геологию» земли. Для привязки проекта к местности. Хорошая оперативность всех для решения задачи. Главный вопрос финансирования буду решать здесь, в Москве, — отметил Николай Панков, который сегодня работает в федеральном парламенте.